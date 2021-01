Parte bene La Bollente. Novi, Acqui e Casale ko

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Si completa il primo turno dei campionati di B1 e B2 femminile e di B maschile per le formazioni della provincia. In B2 femminile sconfitta severa per Euromac Mix Junior Casale sul campo del Garlasco, fra le favorite del minigirone, che ha ambizioni dichiarate di promozione. 3/0 per le padrone di casa, le ragazze di coach Francesco Ercole provano a restare in partita nel primo set, perso 25/20, poi cedono nettamente, 25/11 25/14.

TORINO - La matricola è l'unica che festeggia nel turno inaugurale dei campionato di B1 e B2 femminile e B maschile. Proprio in questa categoria la squadra allestita dal ds Stefano Negrini e affidata a coach Roberto Astori passa sul campo del Sant'Anna Tomcar, una veterana dei campionati nazionali. Per i termali, che in estate hanno rilevato il titolo, è un ritorno e nel migliore dei modi, che toglie subito l'etichetta di debuttante: grande rimonta, perché vanno sotto 25/22 25/23, lottati ma con i padroni di casa che sentono il successo in tasca. Gli ospiti, per nulla rassegnati, sono al contrario determinatissimi: accorciano (19/25), pareggiano (20/25) e poi si aggiudicano il tiebreak, 10/15, e mettono i primi due punti in una classifica, che vogliono vivere nelle zone alte.

Colombo non si fa fermare

Sempre in B maschile, ma nel girone A2, Novi Pallavolo, invece, 'stecca' male il turno inaugurale e raccoglie zero punti. I 'Pirati' provano a espugnare il campo del Colombo Genova, ma senza esito alcuno. Al contrario, sono i liguri a giganteggiare e la formazione allenata da Quagliozzi resta a secco contro una delle avversarie inedite del raggruppamento. Rimedia un severo 3/0, 25/18, 25/20 25/20 e rivela ancora un po' troppa ruggine, anche prevedibile dopo undici mesi senza gare.

Vince la capitana

Esordio amaro, in B1 femminile, per Arredo Frigo Valnegri Acqui: al Mombarone passa una che è di casa ad Acqui e al palazzetto, Benedetta, 'Beba' Gatti, ex capitana e oggi nel roster di Olympia Genova, che chiude 3/1. L'illusione di un botta e risposta iniziale svanisce presto: le genovesi, che hanno nelle loro fila anche l'ex nazionale Arrighetti, si aggiudicano il primo set 21/25, le acquesi rispondono anche loro 25/21, ma quando la partita sembra in perfetto equilibrio, invece, la formazione di Ivano Marenco si inceppa e subisce la maggiore determinazione e la voglia dell'Olympia che ha grandi ambizioni di classifica e lo dimostra, 17/25, 14/25. "Abbiamo affrontato una squadra forte, è vero, ma abbiamo fatto tanti muri. La preparazione, ma purtroppo abbiamo regalato qualche palla di troppo - sottolinea Marenco - e abbiamo pure peccato un po’ in difesa e, soprattutto, in attacco e battuta. Ora cercheremo di migliorare ed eliminare i le criticità n vista della prossima gara”.

Ultima delle quattro squadre della provincia a scendere in campo sarà, domenica, Euromac Mix Junior Casale, inserita nel minigirone A4: unica piemontese insieme alle lombarde, giocherà in casa del Garlasco, che punta al salto in avanti di categoria.