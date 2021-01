Sul trattore urta l'auto e va via senza soccorrere il conducente

CASALE - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, a conclusione degli accertamenti scaturiti da un sinistro avvenuto il 29 dicembre scorso, in cui è rimasto ferito un ventenne, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali colpose, fuga a seguito di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite un trentenne con pregiudizi di polizia, il quale, alla guida di un mezzo agricolo, avrebbe violentemente urtato l’auto del giovane, causando danni al veicolo e lesioni al conducente, che in quel momento si trovava fermo a bordo strada. L’uomo, dopo il sinistro, avrebbe proseguito la marcia omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Dall’esame delle telecamere presenti in zona e dalle testimonianze raccolte si è risaliti al mezzo agricolo che ha causato l’incidente e al conducente.