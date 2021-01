Ravetti: "Basta che Riboldi ammetta di aver omesso i riferimenti alla barbarie nazifascista"

TORINO - Anche il consigliere regionale alessandrino, Domenico Ravetti (Pd), interviene sulla querelle legata all'intervento del sindaco di Casale Federico Riboldi durante la commemorazione della Banda Tom sabato scorso: «Sarebbe sufficiente che ammettesse di avere omesso di dire, nel suo intervento commemorativo, che è stata la follia nazifascista ad avere ucciso i giovani partigiani della Banda Tom e, non, come invece ha fatto, di affermare che sono stati i nemici provenienti da Nord. In ogni caso chiederò al Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana Mauro Salizzoni di prendere parte, in rappresentanza di tutto il Consiglio regionale, alla celebrazione del prossimo anno».