Cirio: "Rischiamo di essere complici della intolleranza"

MONCALVO - "A volte rischiamo di essere complici dell’intolleranza nei nostri comportamenti quotidiani. Forse il Covid, nella sua drammaticità, ci ha riportato a pensare al valore dell’essere umano e che abbiamo bisogno gli uni degli altri”: il governatore Alberto Cirio ha celebrato a Moncalvo, nell'Astigiano, il Giorno della Memoria.

“Dobbiamo impegnarci a praticare l’esercizio della memoria - ha aggiunto - perché la modernità e la tecnologia non ci aiutano a ricordare. Oggi per sapere qualcosa basta scrivere una parola e dare un click. Manca il percorso della ricerca che non viviamo più nella nostra quotidianità".