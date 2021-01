Perde il cane, ma non denuncia la scomparsa

CASALE - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per abbandono di animali un pensionato della provincia di Bergamo con pregiudizi di polizia. La vicenda ha avuto inizio il 19 dicembre scorso, quando un automobilista ha notato un cane abbandonato e ferito sul ciglio della strada in località Torrione di Costanzana (Vc), lungo la S.P.24, che ha recuperato e consegnato alle Guardie Zoofile del Comune di Morano sul Po.

Il cane, un bassotto tedesco di circa un anno di nome Whisky, è stato sottoposto a cure mediche presso l’Istituto Veterinario di Novara per le numerose ferite causate da pallini di piombo generalmente contenuti nel munizionamento da caccia. L’animale, provvisto di microchip, è risultato di proprietà del pensionato che, convocato dai Carabinieri del luogo di residenza, ha confermato di averlo smarrito nel corso di una battuta di caccia nel vercellese, limitandosi a una breve e infruttuosa ricerca, omettendo di denunciarne la scomparsa, motivo per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Attualmente il piccolo Whisky è stato affidato alle cure delle Guardie Zoofile volontarie, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.