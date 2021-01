Unesco, 1,4 milioni per Casale, Rosignano, Conzano e Alice Bel Colle

TORINO - Ammontano a 4,7 milioni di euro i fondi erogati dalla Regione Piemonte a favore di 12 progetti presentati da 11 Comuni e della Fondazione Ordine Mauriziano. Si tratta dei risultati del bando terminato alla fine del 2020 che portava in dotazione 6,8 milioni e prevedeva l'ammissione a finanziamento di interventi di valorizzazione dei beni culturali presenti nei Comuni del territorio regionale che rientrano in un riconoscimento Unesco. I rimanenti 2,1 milioni, saranno assegnati ad altri progetti non inclusi nella prima sessione di finanziamento.

La Provincia di Alessandria ha visto finanziare 4 progetti per un totale di 1.377.121,94 milioni di euro. I Comuni coinvolti sono Alice Bel Colle che realizzerà le sedi del museo di Arte Contemporanea Must, Casale Monferrato che restaurerà le facciate del Castello, Rosignano Monferrato eseguirà il restauro conservativo di Casa Cassano, Conzano dove sarà avviato il restauro conservativo e il recupero funzionale della chiesa di San Biagio e della Torre Civica.

«Sono particolarmente felice per i risultati di questo bando, che si è svolto nel corso del 2020 e che ci permetterà di sostenere progetti qualificanti dal punto di vista culturale - commenta il Presidente Alberto Cirio - per gli Enti che hanno partecipato: si tratta, infatti, di interventi che riguardano beni artistici ed architettonici di pregio, dislocati in diverse zone del Piemonte».

«Investire sui tesori dei territori – ha sottolineato l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio - è il modo migliore per farsi trovare pronti in vista della ripartenza quando, ci auguriamo al più presto, torneremo alla normalità. Dobbiamo vincere la concorrenza di altri paesi, puntare su fattori di richiamo a 360 gradi. Il Piemonte è una terra attrattiva per vocazione, e il successo del bando lo dimostra. Assegneremo ulteriori risorse per consentire a un numero più alto di territori di far crescere ulteriormente le nostre terre».

Gli interventi ammissibili consistono nel recupero, nel restauro, nella ristrutturazione e nella rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni culturali.