Da domani cantiere a Popolo: modifiche alla viabilità

CASALE - Erano previsti per la scorsa settimana ma inizieranno solo domani, martedì 2 febbraio alle ore 20 i lavori di manutenzione della sede ferroviaria al passaggio a livello di cantone Grassi in frazione Casale Popolo (Casale Monferrato). Il termine del cantiere è previsto per venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 12,00.

Rimanendo chiuso l'attraversamento della linea ferroviaria, verrà temporaneamente modificata la viabilità dei tratti stradali di cantone Grassi che confluiscono al passaggio a livello: apposita segnaletica di deviazione sarà posizionata, a cura della ditta che eseguirà i lavori, sia per i veicoli provenienti dal centro di Popolo sia per i veicoli provenienti dalla strada provinciale 31 (casa di riposo).