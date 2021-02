«Addio a "Saturno", ma a sostituirla una nuova opera di Helidon Xhixha»

CASALE - Ha preso il posto di "Saturno" in Piazza Mazzini, ieri mattina, la nuova opera - intitolata "Diversity" - dell'artista di fama internazionale Helidon Xhixha. La nuova scultura si inserisce nel progetto Urban Vibrations - Casale Risplende, una mostra a cielo aperto che ha base in città dal novembre scorso.

«Come ci ha spiegato il curatore Anselmo Villata - ha detto il sindaco Federico Riboldi - questo non sarà un saluto definitivo all'affascinante sfera in acciaio perché "Saturno" tornerà a Casale con una nuova e bella sorpresa». Al momento infatti il lavoro dell'artista è diretto verso gli Emirati Arabi Uniti, atteso a un evento internazionale.

Nel mentre "Diversity" entra ufficialmente a far parte del concorso online indetto in occasione della mostra. «È sufficiente condividere le immagini delle installazioni su Facebook e Instagram con l'hashtag #casalerisplende - ha ricordato l’assessore Gigliola Fracchia - per vincere un disegno di Helidon Xhixha».