Il Pd: "Bene il ripristino della Ztl, ora pass gratuiti per le consegne e parcheggi gratis"

CASALE - All'indomani dell'ordinanza che ha ripristinato la Ztl a Casale, il gruppo consigliare e il circolo casalese del Partito Democratico proseguono nella discussione chiedendo, ancora una volta, l'emissione di pass specifici per le consegne a domicilio e la sosta gratuita negli stalli blu: «La sospensione della Ztl era in vigore del 1 novembre con ordinanza del Sindaco Riboldi, giustificata come misura incentivante per la consegna a domicilio - spiegano - Ora la Ztl viene ripristinata dal Sindaco con la motivazione del rientro in zona gialla, ma dal 1 novembre si era già stati più volte in zona gialla! È quindi fin troppo evidente che sia stato il pressing portato quasi ogni giorno dai cittadini, dalle associazioni, dalla minoranza e dalla mozione che abbiamo presentato, ad aver fatto ragionare l'Amministrazione e costretto il Sindaco a ripristinare la Ztl. Non che ci aspettassimo un grazie dal Sindaco, neppure un'ammissione di errore, ma quantomeno una motivazione più convincente».

Soddisfazione comunque: «Bene il ripristino della Ztl, però, manca ancora un pezzo che chiediamo venga sistemato nei prossimi giorni. Il Sindaco ha ora riparato agli errori sugli aspetti ambientale, di tutela sia della sicurezza sia della salute dei cittadini, ma è importante che, come abbiamo chiesto con la mozione in Consiglio Comunale, attivi anche i pass gratuiti per gli addetti alla consegna a domicilio e proponga la sosta gratuita nei parcheggi blu per non lasciare scoperto il sostegno alla ristorazione e al commercio, che paradossalmente era l'obiettivo, rincorso poco e male, della sua precedente ordinanza. La ristorazione e il commercio continuano infatti a soffrire per le restrizioni ancora presenti con il ritorno in zona gialla. Prendiamo atto della confusione dell'Amministrazione, ringraziamo i cittadini, le associazioni e i gruppi di minoranza che con noi hanno lavorato per far ripristinare la Ztl e auspichiamo che il Sindaco proceda celermente all'attivazione dei pass per la consegna a domicilio e alla proposta della sosta gratuita negli stralli blu, al fine di correggere definitivamente la decisione sbagliata di novembre, che si è inutilmente trascinata troppo a lungo».