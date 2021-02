Giorno del ricordo: il programma delle celebrazioni

CASALE - Il Comune di Casale ha reso noto il programma delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno (fu istituita nel 2004), che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

L'appuntamento per mercoledì 10 è alle 10.30 all'area verde della zona pedonale di via XX Settembre che, alle 10.45, verrà intitolata a Norma Cossetto, vittima delle foibe. Sarà deposta una corona di alloro così come, nell'arco della mattinata, a cura della Protezione Civile, verrà fatto alla lapide di viale Giolitti che ricorda gli italiani uccisi e gli esuli istriani, fiumani e dalmati

Nel rispetto delle regole anti Covid gli accessi alla cerimonia saranno contingentati. Non si terrà invece, come originariamente annunciato dal sindaco Federico Riboldi, l'installazione di un monumento realizzato dall'artista istriano Michele Privileggi: l'evento è stato temporaneamente rinviato a data da destinarsi.

Sempre a tema Giorno del Ricordo, dall’ 8 al 26 febbraio si tiene la mostra virtuale destinata alle scolaresche cittadine

“La tragedia delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati” a cura di Federico Cavallero ed Emanuele Ugazio - Centro studi e ricerche Storiche Piemontestoria.

La mostra verrà allestita fisicamente in una sala messa a disposizione dal Comune di Casale Monferrato dalla quale i curatori si collegheranno virtualmente in modalità videoconferenza con tutte le classi delle scuole cittadine che, previo appuntamento, aderiranno all’iniziativa.