Lega: Lucio Redivo Mvp di gennaio

CASALE MONFERRATO - Lucio Redivo è il migliore giocatore del girone Verde dell’A2 per il mese di gennaio. A deciderlo i tifosi che hanno dato alla guardia della Novipiù oltre 200 voti nel contest voluto dalla Lega nazionale Pallacanestro. La conferma del grande impatto che la guardia di Bahia Blanca ha avuto sul campionato e della qualità delle sue prestazioni nel mese appena concluso. Redivo è il quarto marcatore del girone (quasi 23 punti di media) il più perfetto ai liberi (oltre il 95%) e il settimo per falli subiti, il quarto nella valutazione (LEGGI LE STATISTICHE COMPLETE). Con lui la JBM a gennaio ha vinto quattro partite su cinque.

Una curiosità e due dati. La curiosità riguarda l’ex Derthona Francesco Stefanelli che ha vinto il premio per il girone Rosso. Il dato è che Redivo è il primo giocatore della Novipiù a vincere quest’anno il premio di mvp del mese. A novembre il migliore era stato il leone Lorenzo Ambrosin.