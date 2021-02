A Casale Mercatino dell'Antiquariato il giorno di San Valentino

CASALE - Si svolgerà regolarmente domenica 14 febbraio la prevista edizione del Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato. Dopo l’impossibilità di svolgere il Mercatino a gennaio oggi il Piemonte è “Regione Gialla”, una classificazione che permette alla manifestazione di ospitare i visitatori anche fuori dal Comune, anche se per il momento non dalle regioni limitrofe, visto che la possibilità di varcare i confini del Piemonte scatterà solo da lunedì 15 febbraio.

Prevedibile quindi un calo del pubblico da Lombardia e Liguria, regioni che insieme a Svizzera e Francia costituiscono una discreta percentuale degli affezionati al Mercatino casalese. Tuttavia gli organizzatori di m-ON: sono ottimisti: tante le persone che attendono il ritorno della manifestazione e tra esse, naturalmente, gli espositori che saranno circa 300. L’antiquariato tornerà ad offrire la sua consueta rassegna con decine di migliaia di pezzi esposti dando a tutti la possibilità di trovare il regalo di San Valentino giusto.

Si perché quest’anno la festa degli innamorati cade esattamente di domenica, un’occasione straordinaria per comprare un regalo all’amata o all’amato e magari festeggiare con un pranzo in Monferrato vista la riapertura anche dei ristoranti. Saranno moltissimi i banchi che esporranno pezzi dedicati al tema del giorno: ci sarà un profluvio di cuori in dipinti, soprammobili, pubblicità d’epoca e letteratura romantica per tutti.

Inoltre il mercatino ospiterà inoltre il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0 e il punto ristoro di Arts Burgher.

Ovviamente insieme al Comune di Casale Monferrato, verranno attuate tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza. Soluzione anche facilitate dal fatto che il Mercatino si svolge all'aperto, in uno spazio protetto e isolato come quello del Mercato Pavia, dove è quindi possibile verificare il numero degli ingressi ed evitare l'affollamento interno.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 08.30 alle 17.00. Ricordiamo che entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. Tutti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificare le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. Vale per tutti la raccomandazione di non accalcarsi né in coda per l'ingresso né di fronte ai banchi. L'ingresso controllato grazie ai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale e alla Polizia Municipale di Casale vedrà conteggiare i visitatori per non superare la densità massima consentita nello spazio.