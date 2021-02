Evade dai domiciliari e aggredisce i Carabinieri: in carcere 34enne moldavo

CASALE - I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà per evasione, rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 34enne moldavo con precedenti di polizia, sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

L’uomo, nel pomeriggio del 23 gennaio, non è stato trovato a casa durante i controlli e nel corso delle immediate ricerche è stato notato rientrare a bordo della sua auto, in stato di ebbrezza. Alla richiesta dei Carabinieri del motivo dell’ingiustificata assenza, il moldavo ha minacciato e colpito al volto uno degli operanti e si è rifugiato in casa. In seguito alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio del 5 febbraio, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto in esecuzione della sospensione della misura alternativa alla detenzione e lo accompagnato presso la Casa Circondariale di Vercelli.