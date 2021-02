ALESSANDRIA - Si torna in campo. Domani si gioca il turno infrasettimanale. 18esima giornata di campionato, quinta di ritorno. Cinque gare sono in programma domani, mercoledì 10 febbraio. Capo d’Orlando-Biella è stata rinviata a giovedì 25 febbraio, Udine-Trapani a mercoledì 24 marzo. Per le due alessandrine, due match casalinghi. Tortona riceve la sorpresa Piacenza, Casale la rimontante Mantova. Obiettivo primario: recuperare energie fisiche e mentali.

NOVIPIU’ SENZA REDIVO

Problema assenza di Lucio Redivo per la Novipiù. Casale, reduce dal ko di Milano, deve essere brava a gestire l’assenza – che si annuncia lunga – del suo leader, fermato da una lesione muscolare che si è procurato proprio nella sfida del PalaLido. La Novipiù torna sul suo campo (palla a due alle ore 18) per affrontare la Staff Mantova, che insieme a Torino è una delle due squadre non ancora affrontate dalla Novipiù. Mantova attualmente al decimo posto in classifica con un record di 6 vinte e 8 perse. Ma in grande rimonta dopo l’approdo sulla panchina degli Stings di Gennaro Di Carlo che ha piazzato 2 vittorie su 2. Punte della squadra (QUI IL ROSTER COMPLETO) la guardia Christian James e il centro David Weaver. Coach Mattia Ferrari, evidentemente contrariato dall’infortunio di Redivo, cita addirittura Oronzo Canà, mitico allenatore interpretato al cinema da Lino Banfi. “Impegno durissimo contro una squadra che è forte ed in salute. Gli insegnamenti di Oronzo Canà dovranno guidarci in questo momento difficile”.

Casale sarà anche senza Daniel Donzelli.

NOVIPIU’ JB MONFERRATO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato

Quando: mercoledì 10 febbraio, ore 18

Arbitri: Terranova, Mottola, Tallon

Andata: non disputata

Streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

BERTRAM, SFIDA AL VERTICE

Tortona, prima e in fuga (+10 sulla seconda), contro Piacenza, terza in classifica. Sfida al vertice al PalaOltrepò di Voghera , dove la squadra di coach Marco Ramondino, reduce dalla vittoria nel derby di Biella, riceve Piacenza, una delle rivelazioni del campionato. Tra gli emiliani anche l’ex Matteo Formenti (QUI IL ROSTER COMPLETO).

Presenta la sfida l’ala bianconera Luca Severini: “In questo periodo di incontri ravvicinati abbiamo lavorato sui dettagli e sul recupero delle energie tra una gara e l’altra. Siamo una squadra che fa della difesa una forza per costruire un buon attacco, ci passiamo bene la palla e tutti i giocatori sono coinvolti: questo è un aspetto molto importante per noi. Chiudiamo il ciclo di cinque gare con Piacenza, un’ottima squadra reduce da due sconfitte consecutive. Loro avranno voglia di riscatto: dovremo essere bravi a limitare i due americani, senza sottovalutare il gruppo di italiani solido che hanno a disposizione”.



BERTRAM TORTONA – ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: mercoledì 10 febbraio, 19.30

Arbitri: E. Bartoli, Gonella, Maschietto

Andata: non disputata

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)