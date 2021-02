Gli alunni di Balzola ricordano le vittime delle foibe

BALZOLA - Gli alunni della Scuola Primaria di Balzola, dopo aver celebrato il 27 gennaio il giorno della memoria delle "Vittime dell'Olocausto", mercoledì 10 febbraio hanno ricordato le "Vittime delle foibe". Le classi del primo ciclo hanno svolto attività gafico-pittoriche, i ragazzi del secondo ciclo hanno approfondito entrambi le tematiche da un punto di vista storico. Per tutti è stata occasione di riflessione sui temi del rispetto reciproco, tolleranza, pace e sulla necessità di ricordare affinchè non succedano più tragedie simili. Tutte le classi hanno addobbato per l'occasione il loro "Albero della Vita", piantumato nei giardini pubblici del paese.