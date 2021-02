Incominciati gli eventi online per l'Anno Eusebiano

CAMAGNA - Lo scorso luglio il Comune di Camagna ha indetto l’Anno Eusebiano per la celebrazione del 1650° anniversario dalla morte del santo patrono della comunità, Eusebio di Vercelli, per questo nei giorni scorsi ha avuto inizio una serie di eventi di approfondimento online organizzati dall'Arcidiocesi di Vercelli in collaborazione con studiosi e ricercatori dell'Università del Piemonte Orientale, per far conoscere meglio il primo vescovo dell'Italia nord-occidentale.

Il primo appuntamento si è tenuto martedì 9 febbraio e si è contraddistinto per due momenti, uno con le studiose Silvia Faccin e Sara Minelli, dal titolo ‘Eusebio: alle origini di una biblioteca’, e l'altro con gli studiosi Eleonora Destefanis e Gabriele Ardizio, dal titolo ‘Eusebio e la cristianizzazione del Vercellese. Uno sguardo archeologico’.

I prossimi appuntamenti saranno martedì 23 febbraio, con don Maurizio Galazzo e ‘La voce di Eusebio al servizio della Parola di Dio’ e con Monsignor Denis Silano in ‘La musica alla Cattedra di Eusebio’. Ancora poi il 9 marzo con Silvia Fazzo con l’evento ‘La 'conversione di Aristotele' nel IV secolo d.C.’ e Dario Mantovani in ‘’agiografia medievale di sant’Eusebio’, il 23 marzo ci saranno Germana Gandino, con ‘Eusebio nella storia: il primo vescovo di Vercelli e i suoi successori’ e Claudio Rosso con l’approfondimento ‘Eusebio dopo Eusebio: l’eponimo di una città. L’ultimo sarà il 13 aprile con Silvia Catta e Daniele De Luca che esporranno rispettivamente ‘'Dai loro frutti li riconoscerete'. Forza e fecondità spirituale di un padre, maestro, confessore della fede’ e ‘Panoramica sulle testimonianze storico - artistiche di sant’Eusebio nella Chiesa di Vercelli’.

La partecipazione agli incontri sarà valida per l’acquisizione di crediti formativi universitari; sarà anche inserita nell’offerta formativa dello Step (Studio Teologico Eusebiano Pastorale), destinata principalmente ai collaboratori delle comunità pastorali. Per seguire l'evento basterà accedere all’apposito link di Google Meet a partire dalle 18 (ora di inizio di tutti gli appuntamenti).