Online da oggi i nuovi video creati dalla biblioteca Luzzati

CASALE - Sono online a partire da oggi i nuovi video della biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati per il ciclo ‘Nati per Leggere’, che, in Piemonte, si declina in ‘Nati per leggere Piemonte’.

Sulla pagina dedicata del sito del Comune si possono infatti trovare due avvincenti e coinvolgenti storie. La compagnia Ikeatrando proporrà la lettura della storia ‘Il coraggioso soldatino di stagno’ di Hans Christian Andersen: il racconto di quanto sia strano il mondo delle favole, dove si intrecciano le vicende di un pupazzo cattivo, di un coraggioso soldatino di stagno e di una ballerina. Il Collettivo Teatrale Cet, invece, farà immergere i giovani ascoltatori in un inconsueto ‘Tg Fiaba’, con una carrellata di notizie e suggerimenti direttamente dal mondo delle favole più famose di tutti i tempi, per concludersi con una esilarante storia Dal mondo delle fiabe.

Ma le novità della biblioteca non finisco qua perché nei prossimi giorni ci saranno altre importanti iniziative: «L’idea – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – è quella di tornare a proporre i progetti della nostra Biblioteca dei Ragazzi direttamente nelle scuole che ne faranno richiesta». Saranno due le attività proposte alle scuole: ‘Libri in viaggio’, con trolley contenenti libri delle ultime novità editoriali, e ‘Bas – Biblioteca A Spasso’, un supporto alle attività delle insegnanti, direttamente in classe, sugli argomenti scelti per questo anno scolastico.