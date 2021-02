A San Valentino l'inaugurazione della 'Panchina della Tenerezza' a Treville

TREVILLE – Il Comune di Treville e la biblioteca comunale ‘G. Spina’ hanno unito le proprie forze per dar vita alla prima iniziativa del 2021 realizzando insieme 'La Panchina della Tenerezza' che verrà posizionata domenica 14 febbraio su uno dei punti panoramici d’eccellenza del Monferrato, il sagrato della Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio.

Questo progetto nasce da un’idea maturata in questi mesi invernali di pandemia con lo scopo di dar voce al bisogno appena sopito di affetto, di incontro, di tenerezza, quella specie straordinaria di amore che vuole proteggere, avere cura, difendere un sentimento messo così duramente a prova da tanto distanziamento. Nessuno ora può dire quando tornerà il tempo di condividere abbracci, confidenze, baci, ma nel paese monferrino si sta preparando il luogo ideale, complice la bellezza di un panorama unico.

La panchina è stata dipinta dalla pittrice monferrina Noemi Zani: gli innamorati sono raffigurati come sospesi in un cielo azzurro ricco di chiare nuvole sognanti e, insieme, si prendono cura di una pianticella, attenti a farlo con garbo, leggerezza, serenità. La metafora è evidente e, per rafforzarla, sul retro della panchina i versi del poeta Franco Arminio: “Che sia un amore/dolce e lieve,/un amore che può stare/su una ragnatela/senza paura di cadere.”

In tutto questo trova spazio un ricordo tutto privato da parte della biblioteca che consiste nel prendersi cura di alberi e natura, esempio lasciato da una sua cara amica, per molti anni collaboratrice di tante iniziative dedicate all’ambiente e rivolte specialmente ai bambini. Il messaggio di “difendere un albero e il suo territorio” passerà di mano in mano ai ragazzi di Treville come un testimone importante e un maestro di vita. In questo modo, unita all’espressione dei sentimenti, la tenerezza potrà espandersi anche attraverso il rispetto della natura.