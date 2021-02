La doppietta di Ovada. Occimiano capolista

OVADA - Mancava da tempo il doppio successo, in contemporanea, per i maschi e le ragazze della Pallavolo Ovada. Alla prima in casa la festa è generale: in C maschile Plastipol regola Laica Arona, vittoriosa all'esordio, affermazione in rimonta per la squadra allenata da Enrico Dogliero, che cede il primo set ai vantaggi, 25/27, ma pareggia subito, 25/22, e sa spostare la gara dalla sua parte, 25/22, 25/15 per il 3/1.

Con lo stesso punteggio le ragazze, targate Cantine Rasore, si aggiudicano il derby con Alessandria Volley. Iniziano bene le ospiti, 18/25, ma le ovadesi riprendono il comando del gioco, 25/15, 25/11, 25/15.

Ancora disco rosso per Zs Ch Valenza, contro Mokaor Vercelli, che passa al palasport della città orafa, 0/3, 22/25, 20/25 19/25.

Al comando del girone, insieme alle vercellesi, c'è Nuova Elva Fortitudo Occimiano, che si aggiudica il primo scontro al vertice, 3/1 su Play Asti, 23/25, 25/23, 25/21, 25/13 per la formazione di Gombi.