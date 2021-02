Novipiù cambia, ma sprofonda

BERGAMO – Il cambio di guida tecnica non ferma la striscia di sconfitte. La Novipiù di Andrea Valentini perde a Bergamo la terza gara consecutiva, sprofondando 104-68. Valentini, che in settimana ha raccolto il testimone dal dimissionario Mattia Ferrari, cambia la squadra e i minutaggi, ma non riesce ad invertire il trend negativo. La squadra (ancora senza Redivo e Donzelli) lotta, ma viene schiantata da una pioggia di triple (18 su 38) della Withu.

In avvio Valentini ha cercato di portare cambiamenti. Sirchia in quintetto, Thompson utilizzato da “4” (con minutaggio più controllato) con Martinoni dalla panchina. Grande libertà offensiva a Tomasini e zona in difesa.

Equilibrio e ritmo alto nella prima frazione che gira in parità e poi vede l’allungo della Withu nella seconda parte fino al 26-21 del 10’. Sfruttando l’inerzia Bergamo si porta sulla prima doppia cifra di vantaggio (32-22). Casale si riorganizza in 4-5 minuti rientra (aggancio a quota 41 al 18’). Ma il sorpasso non arriva e all'intervallo Bergamo è avanti 46-41. Nella terza frazione arriva lo strappo di Bergamo che esce meglio dagli spogliatoi, vince il parziale 27-18, tocca il +20 (73-53) e chiude al 30’ sul 73-57. Casale in difficoltà. Bergamo continua a punire la zona rossoblù con percentuali fantastiche dall’arco. Nell’ultima frazione l’inerzia non cambia. Casale passa a uomo ma è tardi. Bergamo continua a martellare dall’arco e Casale perde di convinzione e sprofonda sotto i colpi dall'arco (Parravicini e Masciadri) dei padroni di casa.

Il tempo per analizzare e recuperare è poco. Mercoledì JBM a Trapani per recuperare la gara della seconda giornata. Domenica a Casale Monferrato arriva Udine.

WITHU- NOVIPIU'104-68

(26-21, 46-41, 73-57)

Withu Bergamo: Zugno 7, Easley 15, Masciadri 16, Pullazi 8, Seck 4, Purvis 11, Parravicini 22, Da Campo 11, Bedini 3,Vecerina 7, Aiello. All. Calvani

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 14, L. Valentini 11, Thompson 7, Camara 13, Sirchia, Martinoni 7, Tomasini 16, Giombini, Cappelletti, Lomele. N.e.: Redivo, Donzelli. All. A. Valentini

