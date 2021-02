Servizio Civile: c'è ancora tempo fino al 17 febbraio per candidarsi

CASALE - È stato prorogato alle ore 14,00 di mercoledì 17 febbraio il bando per il Servizio Civile aperto ai giovani italiani o stranieri dai 18 ai 28 anni. Durerà 12 mesi e prevede un contributo mensile di 439,50 euro, impegnando i giovani in attività utili per i cittadini e il territorio.

Tra i progetti proposti nel Comune di Casale ci sono: "No digital divide" con 1 posto all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico); "Knowlege 360°" con 1 posto alla Biblioteca Civica Giovanni Canna; "Forma Mentis" con 1 posto al Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi; "ConosciAMO il verde" con 1 posto all’Ufficio Ambiente ed Ecologia; "Ci vorrebbe un amico" con 1 posto al Centro diurno L’albero in fiore e 1 posto alla Comunità alloggio Casa mia.

Per avere più informazioni sulle attività e su come candidarsi visitare il sito del Comune di Vercelli (ente capofila) oppure contattare l’Informagiovani di Vercelli (0161 596 800).