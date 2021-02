Cerutti: i dipendenti a rischio montano tenda e gazebo davanti all'azienda

CASALE - Hanno montato un gazebo e una tenda in via Adam. Per scaldarsi hanno acceso un fuoco. Sono i lavoratori della newco Cerutti che, da questa mattina, poco prima delle 8, hanno iniziato il loro presidio ad oltranza per difendere un posto di lavoro che pareva essere salvo dopo gli oltre 160 esuberi di pochissimi mesi fa. Ora, anche per gli 'ultimi' 130, il futuro appare quanto mai incerto e preoccupante. Per questo si stanno alternando a presidiare lo storico stabilimento di Casale.

