In Comune il saluto ai Carabinieri promossi di grado

CASALE - Nel corso della mattinata di ieri, si è tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato una cerimonia dove sono stati salutati i Carabinieri del locale Comando Compagnia recentemente promossi al grado superiore.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Casale, Federico Riboldi, il Sindaco di Fubine, l'onorevole Lino Pettazzi, e il sindaco di Rosignano, Cesare Chiesa; per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Rocco, e il Comandante di Compagnia, Capitano Christian Tapparo.

I Carabinieri neo promossi intervenuti per la cerimonia erano i Comandanti delle Stazioni di Casale, Rosignano e Fubine, i Luogotenenti Riccardo De Momi, Paolo Marrubbio e Fabio Gozzani, e gli Appuntati Scelti Qualifica Speciale Antonio Piccolo, Nicola Marotta e Fabio Pace. Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale e le autorità presenti hanno ringraziato i militari neo promossi per il servizio prestato a favore della popolazione in questo periodo di emergenza sanitaria, sottolineando l’importanza della presenza capillare delle Stazioni Carabinieri in un territorio vasto come quello del Monferrato.