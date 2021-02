CasaPound: striscione contro il nuovo Governo

CASALE - Nella notte tra giovedì e venerdì è stato apposto in via Verdi a Casale lo striscione "Benvenuti nella mediocrazia".

Il gesto è firmato da CasaPound che ha agito in maniera analoga in più di 100 città italiane.

Così viene spiegata l'azione dimostrativa: "Doveva essere il governo dei migliori almeno per come era stato annunciato e dipinto da partiti e principali mass media nelle scorse settimane, ma a giudicare dai ministri confermati o scelti a guidare la nazione in un momento così critico, ci troviamo di fronte semplicemente alla solita spartizione di poltrone e ruoli di potere a cui gli italiani sono abituati. Oggi l'Italia entra in una nuova fase, che abbiamo deciso di chiamare 'mediocrazia'. Mentre imprese e commercianti combattono ogni giorno per tenere aperte le proprie attività, sempre in balia delle zone a colori, gli sbarchi continuano senza freni. Gli italiani tutti poi, sono abbandonati a sé stessi, a fronte di una sanità al collasso e riconfermare ministri come Lamorgese e Speranza è una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della nazione. Altro che governo dei migliori: benvenuti nella mediocrazia".