Novipiù lotta, ma cade ancora

CASALE MONFERRATO - Lotta la Novipiù, ma deve arrendersi di fronte all’Apu Udine che passa a PalaFerraris 85-74.Per la squadra di coach Andrea Valentini si tratta della quinta sconfitta consecutiva. Una sconfitta che complica la classifica, incide sul morale, ma che deve anche essere vista alla luce di una prestazione generosa che la squadra (Valentini ha usato una rotazione a 7 uomini) ha messo in campo. Ora la JBM guarda con trepidazione all’esame di controllo al quale in settimana si sottoporrà Lucio Redivo. La speranza è che arrivino buone notizie sui tempi di recupero dell’argentino del quale Casale non può fare a meno.

Udine, però, ha vinto con merito, resistendo alla sfuriata iniziale di Casale e poi restando avanti per tutta la partita. Udine premiata dalla percentuali (15/26 da tre) e spinta dalla coppia Giuri-Mussini, (44 punti in due) si candida al ruolo di anti-Tortona. La JBM si può consolare i 18 punti di Fabio Valentini (3/11 da tre però).

Mercoledì la Novipiù torna in campo a Mantova per il turno infrasettimanale.

NOVIPIU'– OLD WILD WEST 74-85

(23-28, 38-45, 56-66)

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 18, L. Valentini 2, Thompson 16, Camara 10, Donzelli 7, Martinoni 3, Tomasini 13, Giombini 2, Cappelletti 3, Lomele. N.e.: Redivo. All. A. Valentini

Old Wild West Udine: Mussini 24, Schina, Johnson 17, Italiano , Giuri 20, Foulland 10, Deangeli, Mobio 1, Antonutti 11, Pellegrino 2, Spangaro, Agbara. All. Boniciolli

