Il consiglio comunale di Casale si riunisce giovedì

CASALE – La prossima seduta del consiglio comunale di Casale sarà questo giovedì, 25 febbraio, dalle ore 21 con la consueta modalità della video conferenza e la diretta streaming sul canale Youtube del Comune

«In apertura l'Assemblea – ha spiegato il presidente del parlamentino Fiorenzo Pivetta - sarà chiamata ad approvare il conferimento - in adesione alla proposta Anci - della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione del centenario della traslazione all'Altare della Patria. I lavori proseguiranno con le deliberazioni propedeutiche all'approvazione del prossimo bilancio di previsione. Di particolare interesse, la proposta di regolamentazione del cosiddetto ‘Canone Unico Patrimoniale’ che, a partire dal 2021, sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e qualunque altro canone previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».