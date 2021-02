La Casa della Salute di Ozzano diventa centro operativo per le vaccinazioni

OZZANO - Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid, la Casa della Salute di Ozzano (in via Rivara nel Polo Cementi Rossi) è stata individuata, insieme ad altri centri sanitari, come punto operativo.

A partire da mercoledì 24 febbraio avrà dunque il via la vaccinazione per tutte le persone over 80, anche se risiedenti al di fuori di Ozzano. Gli interessati che hanno confermato la loro volontà di ricevere il vaccino tramite comunicazione al proprio medico di famiglia, come da indicazioni dell’Asl provinciale, riceveranno direttamente le informazioni riguardanti la data e l’orario dell’appuntamento.

Il servizio di Protezione Civile garantirà l’accesso in sicurezza alla struttura per tutta la durata delle sessioni di vaccinazione. «In un momento cruciale per la tutela della salute di tutti noi, è davvero un onore per il nostro paese poter contribuire a questo grande sforzo mettendo a disposizione una struttura fortemente voluta dall’Amministrazione e al servizio dei cittadini di Ozzano e di tutto il territorio durante tutta l’emergenza Covid» le parole del sindaco Davide Fabbri.