JBM a caccia di punti, Bertram per lo sprint

ALESSANDRIA - Ennesimo turno infrasettimanale che serve a recuperare la quinta giornata di andata del Girone Verde dell’A2. Un passo che chiarirà anche la corsa per la qualificazione alla Coppa Italia a cui accedono le prime quattro dei due gironi (già qualificata Tortona). Tra domani, mercoledì, e giovedì si giocano quattro partite. Ferma Orzinuovi, bloccata da un focolaio Covid. Novipiù e Bertram entrambe impegnate domani, entrambe in trasferta.

JBM DI SCENA A MANTOVA

Di nuovo in viaggio la Novipiù JB Monferrato che domani (palla a due alle ore 18) gioca a Mantova contro gli Stings Mantova di coach Gennaro Di Carlo (QUI IL ROSTER COMPLETO). Virgiliani all’undicesimo posto in classifica (7 vinte e 10 perse) ma reduci da due sconfitte consecutive. Da tenere d’occhio la coppia straniera degli Stings, formata dalla guardia Christian James (17.8 punti di media) e il centro David Weaver (13.2 punti e 6.4 rimbalzi di media). Andrea Valentini, capo Allenatore JB Monferrato, chiede ai suoi una gara di energia. “Mantova è una squadra che si è riorganizzata sia offensivamente che difensivamente con il cambio di guida tecnica: sono una squadra molto fisica ed esperta. Noi cercheremo di fare come nelle ultime due partite contro Trapani e Udine: una gara di energia, visto che poi avremo un po’ di riposo dovuto al rinvio della gara contro Orzinuovi. Cercheremo di fare una partita di grande energia e di mettere tutto quello che abbiamo dal punto di vista tecnico e tattico per riuscire a fare una bella partita: vedremo poi alla fine che risultato verrà fuori”. Assente nella JBM Lucio Redivo.



Cercheremo di fare una partita di grande energia e di mettere tutto quello che abbiamo dal punto di vista tecnico e tattico

STAFF – NOVIPIU’ JB MONFERRATO

Dove: Grana Padano Arena di Mantova

Quando: mercoledì 24 febbraio, ore 18

Arbitri: Maschio, Rudellat, Salustri

Ritorno: (già disputato): 70-55

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)

BERTRAM: RIVINCITA CON PIACENZA

Piacenza è, con Trapani, l’unica squadra che è riuscita a battere Tortona. Già questo spiega la difficoltà dell’impegno e la voglia di rivalsa della squadra di coach Marco Ramondino che vuole dimostrare che la gara di quindici giorni fa è stato solo un incidente di percorso. Assigeco di coach Salieri (QUI IL ROSTER COMPLETO) si trova al sesto posto della classifica (9 vinte e 9 perse). Punte della squadra i due americani Markus McDuffie (21.9 punti a partita) e Tobin Carberry (15.7 punti e 2.3 assit) con il club che ha appena chiuso sul mercato per il ritorno di Gherardo Sabatini (LEGGI NOTA).

Piacenza è una formazione allenata molto bene, che ha una coppia di americani forte circondata da un gruppo di italiani di livello



“L’importante vittoria contro Treviglio ci dà la giusta carica per affrontare un mese molto difficile dal punto di vista delle partite che giocheremo – spiega il bianconero Matteo Graziani -. Per noi sarà decisivo pensare giorno dopo giorno alle sfide che ci aspettano, senza guardare troppo avanti. Piacenza è una formazione allenata molto bene, che ha una coppia di americani forte circondata da un gruppo di italiani di livello, rinforzato dall’aggiunta di Sabatini”.

Assente nel Derthona Agustin Fabi.

ASSIGECO PIACENZA – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 24 febbraio, 20.30

Arbitri: Catani, Pazzaglia, Barbiero

Ritorno: (già disputato il 10/02): 68-63

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)