Riboldi contro il Governo: “Abbiamo 59 positivi e 7 ricoverati con 34mila abitanti”

CASALE – Il sindaco di Casale Federico Riboldi è critico alla vigilia dell’ingresso del Piemonte in zona arancione: «Abbiamo 59 positivi e 7 ricoverati su 34mila abitanti. Occorre fare una seria riflessione sui criteri che il governo utilizza per chiudere i territori e per cambiare i colori». Il primo cittadino chiede che si applichino i colori e le chiusure a macchia di leopardo, almeno su base provinciale. «Rischiamo di dare il colpo definitivo alla nostra economia» è il monito di Riboldi prima del consueto ‘punto’ sulle attività dell’amministrazione negli ultimi giorni.

Nel messaggio anche un appello a medici e infermieri in pensione che vogliano partecipare alla task force per le vaccinazione: “Mi contattino per creare un nuovo gruppo a sostegno dei colleghi”.