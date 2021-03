JBM, il ritorno di Marcos Casini

CASALE MONFERRATO – Un ritorno a sorpresa a Casale Monferrato. La Novipiù firma Juan Marcos Casini, esperta guardia argentina di passaporto italiano. Casini (41 anni) ha giocato a Casale, sponda Junior, nella stagione 2013/2014, la seconda con la guida di Giulio Griccioli. Attualmente stava giocando in Serie B nella Real Sebastiani ( 7.9 punti di media con il 30% da tre punti). Casini, che è un veterano della categoria, ha rescisso consensualmente il contratto con Rieti di cui era capitano, ed ha firmato un contratto fino a fine stagione con la JBM (LEGGI LA NOTA DEL CLUB).

Il general manager Giacomo Carrera spiega così l’operazione. “L’aggiunta di Marcos è un ulteriore sforzo dei proprietari per permettere alla squadra di finire la stagione nel migliore dei modi e a loro vanno tutti i nostri ringraziamenti”. Dal punto di vista tecnico Casini porta esperienza, taglia nel reparto esterni e tiro da tre. “Marcos ci darà esperienza e fisicità in un momento cruciale per terminare al meglio la stagione. Con lui si allungheranno le rotazioni degli esterni in un periodo che ci vedrà di nuovo giocare diverse partite consecutive”.

Felice di essere tornato. Io e i miei compagni daremo tutto per portare la JB Monferrato il più in alto possibile

Per l’argentino un ritorno nella città dove ha già giocato. “Per prima cosa voglio ringraziare il Club che mi ha permesso di tornare a Casale. Sono molto contento e sono molto carico di aiutare la squadra e di ritrovare molti ex compagni come Martinoni, Tomasini e i due figli di coach Andrea Valentini. Io e i miei compagni daremo tutto per portare la JB Monferrato il più in alto possibile”.

Casini si unirà al gruppo rossoblù e dovrebbe esordire domenica a Biella. Attesa per conoscere l’esito dell’esame di controllo a cui si è sottoposto Lucio Redivo e capire la tempistica del rientro in campo del bomber argentino.