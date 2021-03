Crisi Cerutti, al presidio il sostegno dell'Anpi: "I partigiani di allora sarebbero qui con voi"

CASALE - Terza settimana di presidio in via Adam alla Cerutti. Oggi i lavoratori della newco hanno fatto volantinaggio davanti allo stabilimento, facendo rallentare le auto e distribuendo manifesti che aggiornano sulla loro difficile situazione: 280 i dipendenti coinvolti. Oggi, sempre al presidio è arrivata la solidarietà dell'Anpi. Bruno Pesce si è prodigato in un accorato intervento: «La libertà e la Costituzione che ci hanno dato i partigiani devono vivere tutti i giorni con partecipazione e consapevolezza. Se i diritti sono solo scritti e non li facciamo valere contano come se non ci fossero, i partigiani di quegli anni sarebbero oggi qui con voi. La società di oggi rischia di essere sempre più assorbita in un sistema individualistico. Se la partecipazione viene meno a pagare per primi sono i più deboli, e oggi a Casale i più deboli sono i lavoratori della Cerutti. Possiamo ancora vincere questa battaglia!». Lunedì il presidio proseguirà. Alle 10.30 è prevista una serie di interventi in occasione della Festa della Donna, per sensibilizzare sulla violenza di genere. Nel frattempo si valuta una manifestazione, per sabato prossimo, 13 marzo, in centro città.