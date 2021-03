JBM non si rialza: il derby è di Biella

BIELLA – Non è bastato il risposo. Non è bastato l’innesto di Casini. La Novipiù perde il derby salvezza di Biella (83-72) e complica la sua situazione di classifica. Per la squadra di coach Andrea Valentini, che non ha rischiato Lucio Redivo rimasto in panchina, è la settima sconfitta consecutiva (la quinta della gestione del tecnico subentrato a Mattia Ferrari).

AVVIO DISASTROSO

E’ vero che alla fine Casale è riuscita ad arrivare quasi a contatto (-5 sul 71-66 a 1’50” dalla sirena), ma l’avvio di gara dei rossoblù è stato disastroso. Come si faccia ad approcciare un derby preparato per dieci giorni con così poche energie mentali è qualcosa di incomprensibile. Così Biella sgasa dopo la palla a due sul 12-2 e mette il match subito in discesa. Da qui per la Novipiù è tutta una lunga ricorsa (25-10 al 10’, 41-28 all’intervallo lungo). Poche le cose che funzionano. Anche l’impatto del nuovo arrivato Juan Marcos Casini (in campo al 6’) è impalpabile. Casale finisce sotto di 20 punti (66-46 al 30’). L’ultima frazione, d’orgoglio, la Jbm la vince 26-17. Parziale sufficiente per riaprire la gara nel finale e per mantenere la differenza canestri rispetto all’andata, ma non ha interrompere la striscia di sconfitte. A Casale non bastano i 23 punti di Thompson e la doppia doppia di Camara (11 punti e 11 rimbalzi). Biella vince con merito e si porta a -4 in classifica. Niente infrasettimanale per la JBM che torna in campo domenica prossima in casa contro Treviglio.

Edilnol- Novipiù 83-72

(25-10, 41-28, 66-46)

Edilnol Biella: Berdini 6, Miaschi 15, Carroll 19, D’Almeida 12, Hawkins 18, Pollone 2, Moretti, Bertetti 4, Barbante 7, Vincini. N.e.: Loro, Laganà. All. Squarcina

JBM Monferrato: L. Valentini 7, Tomasini 9, Thompson 23, L. Valentini 4, Casini, Donzelli 6, Camara 11, Martinoni 12, Sirchia. N.e.: Giombini, Lomele, Redivo . All. A. Valentini

LEGGI TABELLINO COMPLETO