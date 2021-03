Vaccini, superata quota 50mila

ALESSANDRIA - L'AslAl ha diramato un comunicato per spiegare che "sono 50.438 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’Asl Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale il 30 dicembre, 35.477 prime dosi e 14.961 seconde. Sono stati vaccinati 11.972 anziani ultraottantenni dei 34.421 che al’8 marzo avevano espresso la loro adesione".

Intanto, con quelle degli anziani ,proseguono le vaccinazioni di personale scolastico (5.046 prime dosi somministrate su 8.096 adesioni ricevute all’8 marzo) e delle Forze dell’ordine (1.210 somministrazioni su 1.345 adesioni all’8 marzo).



Le vaccinazioni sono state somministrate negli 8 centri vaccinali HUB dei centri zona che sono attivi 7 giorni su 7, e nei 9 centri Spoke delle sedi periferiche che sono operanti un giorno a settimana.

Da segnalare che da ieri è attivo il nuovo centro vaccinale di Novi Ligure al Centro fieristico Le Dolci Terre, in viale dei Campionissimi.

Sempre da ieri è attiva anche la raccolta adesioni per i volontari della Protezione civile. A questa categoria appartengono tutti i soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario presso la Protezione civile. Per aderire alla campagna sarà necessario registrarsi al sito www.ilpiemontetivaccina.it con modalità analoghe a quelle previste per gli insegnanti. Per gli ultra 80enni il riferimento è sempre il medico di famiglia.