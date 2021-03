Proposta di legge contro il nazifascismo: sabato in piazza il gazebo del Pd

CASALE - Da diverse settimane in tantissimi comuni d'Italia si stanno raccogliendo le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” lanciata dal Sindaco Stazzema, teatro di uno dei più efferati eccidi dell'epoca nazifascista (oltre 500 morti, molti dei quali bambini).

Anche il circolo e il gruppo consiliare di Casale Monferrato del Partito Democratico contribuiscono alla raccolta firme. Sabato gli esponenti Dem saranno in piazza Mazzini dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 17 per incontrare la cittadinanza e invitare alla firma (si può firmare in Comune ma anche i consiglieri comunali possono, su autorizzazione dell'ente, raccogliere le firme nda): «Seguiremo scrupolosamente tutte le norme di sicurezza» spiegano.

«Il rapporto Italia 2020 di Eurispes evidenzia come negli ultimi15 anni, la percentuale degli intervistati che nega la Shoah sia passata dal 2,7% al 15,6%. Quasi il 20% degli intervistati ritiene che “Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio”. Questi numeri, alla luce anche dei sempre più numerosi e deprecabili fatti di cronaca, l’ultimo dei quali, il saluto romano dei 3 consiglieri comunali del Comune di Cogoleto, aggravato dal fatto che il gesto è stato compiuto nel “Giorno della memoria”, sottolineano come sia importante tenere sempre viva la memoria di quello che è stato il periodo nazifascista e delle atrocità commesse affinché non si ripetano mai più» argomentano i Dem.