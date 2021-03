I lavoratori Cerutti manifestano in centro. Fornaro: "Buona volontà per una soluzione"

CASALE - «Chiediamo alla popolazione di esserci vicina, chiediamo tavoli al ministero, la cassa integrazione sta per finire, abbiamo chiesto un incontro al tribunale per capire cosa accadrà nei prossimi giorni, per noi cruciali, la Cerutti appartiene a questa città». Parola dell'Rsu Luca Barbero alla protesta dei lavoratori, questa mattina davanti al Teatro Municipale.

Con i lavoratori anche il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro: «Giusto dare solidarietà ai lavoratori, sono a rischio 300 posti. La loro è una richiesta giusta. Stiamo lavorando perchè il Mise in tempi rapidi convochi un tavolo di crisi a Roma. Bisogna trovare con buona volontà una soluzione, per altre aziende in passato è stata trovata».

In piazza anche una delegazione della Pernigotti: «Quando è stato il momento alcuni lavoratori della Cerutti erano venuti in nostra solidarietà» spiega il segretario Uil Tiziano Crocco.