Con Unicredit al Leardi si impara ad avere cultura finanziaria

CASALE - Al Leardi gli alunni del triennio dei corsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo e Costruzione Ambiente e Territorio hanno da poco iniziato a partecipare al progetto “Startup Your Life”, realizzato in collaborazione con Unicredit per promuovere tra i più giovani una più solida cultura finanziaria e imprenditoriale.

Il progetto rientra fra le attività proposte dall’istituto per i nuovi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

L’incontro preliminare si è svolto il 1 marzo in streaming su piattaforma online ed è stato seguito in aula dagli studenti. Durante la videoconferenza sono intervenuti gli ex dipendenti di Unicredit Sergio Gioanola, Carlo Ricci e Pierpaolo Bannone.

Tra i tanti temi toccati in questi incontri diversi approfondimenti tematici sugli strumenti di pagamento elettronici e digitali, l'imprenditorialità e l'importanza di avere un valido "Business Plan", il self-marketing, il personal branding e le tecniche di ricerca attiva del lavoro.