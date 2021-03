Effetto Redivo sulla Novipiù

CASALE MONFERRATO - Torna Lucio Redivo e la Novipiù torna alla vittoria dopo sette sconfitte consecutive. Battuta, nettamente, Treviglio (87-68) al termine di una partita dominata da Casale. Primo successo della gestione di Andrea Valentini e 2 punti pesanti in chiave salvezza.

IL RE E TORNATO

Non è un caso. Il ritorno di Redivo coincide con la resurrezione della JBM. 14 punti in 23 minuti per l’argentino che sblocca la squadra in avvio (suoi i primi 8 punti dei rossoblù) e trasmette fiducia a tutta la squadra. Ne beneficiano tutti , dall’esperto Martinoni che torna a volare (20 punti) al giovane Camara (doppia doppia 11+10). Partita aggredita nel modo giusto, condotta per 40’ e messa in ghiaccio già nel terzo quarto (+29 sul 69-40). Una prestazione convincente anche in difesa con soli 68 punti concessi a Treviglio del bomber Frazier (lasciato 0 punti).Sbloccata la classifica, Casale torna in campo mercoledì con il proibitivo big match sul campo della Reale Mutua che batte Udine e diventa seconda forza del campionato.



NOVIPIU' – BCC TREVIGLIO 87-68

(27-17, 52-35, 69-45)

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 8, L. Valentini 2, Redivo 14, Casini 8, Thompson 7, Camara 11, Donzelli 7, Martinoni 20, Tomasini 7, Giombini 3, Sirchia, Lomele. All. A. Valentini

Bcc Treviglio: Frazier, Pepe 11, Reati 16, Borra 9, Nikolic 7, Sarto 10, Lupusur 2, Ancellotti, Bogliardi 8, Manenti 2, Corini 3. All. Cagnardi

(LEGGI QUI TABELLINO COMPLETO)