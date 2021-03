Il Pd: «La legge contro il nazifascismo? Dai casalesi una risposta importante»

CASALE - Lo scorso sabato il circolo e il gruppo consiliare di Casale del Partito Democratico hanno contribuito (con un gazebo in piazza Mazzini) alla raccolta firme, in atto in tutta Italia, per supportare la legge di iniziativa popolare 'Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti' lanciata dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema.

E proprio dal circolo dei Dem fanno sapere come «Sono state raccolte un buon numero di firme che testimoniano una risposta importante, su un tema valoriale fondativo per la nostra Repubblica e reso ancor più apprezzabile considerando il contesto di restrizioni Covid.

Tornare in Piazza, incontrare i cittadini da parte del Pd è un atto fondamentale, centrale nel concetto di comunità politica, anche alla luce dell’assemblea nazionale che ha eletto unanimemente Enrico Letta come segretario a cui spetta l'impegnativo compito di ricostruire un dibattito intenso e partecipato all'interno degli organismi. Al neo segretario occorre ora la maggiore collaborazione possibile ed in questo senso gli rivolgiamo i nostri più cari auguri di buon lavoro».