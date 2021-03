Parcheggi blu: da lunedì i primi 15 minuti sono gratis

CASALE - Quindici minuti di sosta gratuita nei parcheggi a pagamento per favorire gli acquisti rapidi all'interno del centro storico: questa la novità che interesserà, da lunedì, Casale Monferrato.

La decisione è stata presa con un accordo tra il Comune e l’Amc, l’azienda che gestisce le soste a pagamento in città: «Da anni le associazioni di categoria richiedevano questo tipo di intervento – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – e noi abbiamo deciso di realizzarlo, consapevoli che sia un aiuto concreto al commercio al dettaglio e ai cittadini, che d’ora in poi potranno fare quelle soste rapide per un acquisto veloce o il ritiro di merci o documenti».

Per usufruire dell’agevolazione sarà sufficiente esporre in modo visibile il disco orario all’interno della propria auto e, nel caso la sosta si prolungasse oltre i 15 minuti, acquistare il tagliando per il parcheggio a pagamento per i minuti successivi o attivare l’app easypark (www.amcasale.it/it/soste-a-pagamento/easypark.html).

«Il commercio al dettaglio ha un ruolo fondamentale per la città – ha sottolineato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – ed è per questo che l’Amministrazione sta investendo molto in questo ambito. Se da un lato abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per aiutare il comparto in questo difficilissimo anno di pandemia, dall’altro stiamo già lavorando concretamente per la ripartenza e la ripresa post Covid, e i parcheggi blu gratuiti per un quarto d’ora ne sono l’esempio».

L’Amc ha terminato proprio in questi giorni la modifica della cartellonistica, inserendo la dicitura Parcheggio gratuito per i primi 15 minuti di sosta con disco orario: «Mi associo alle parole dell’Assessore Filiberti - ha sottolineato il presidente Amc Fabrizio Amatelli – ancora una volta l’Azienda è a fianco dell’Amministrazione per cercare di agevolare i commercianti e i cittadini».

Con questa nuova iniziativa, quindi, l'amministrazione punta a invogliare ad avvicinarsi al “centro commerciale naturale” per fare acquisti che non richiedano lunghe soste e ad aumentare l'offerta di parcheggio a ridosso del centro storico, dato che soste brevi consentiranno una maggiore rotazione dei veicoli negli stalli di sosta.