Esordio vincente in eSerie C per Stay O' Party

CASALE - Prosegue spedita la prima stagione ufficiale della Stay O'Party eSports, la sezione videoludica su X Box della società calcistica casalese. I primi risultati non sono soltanto incoraggianti ma anche convincenti come dimostra l'esordio vincente nell'e SerieC Vpl, il massimo torneo italiano dei club neo affiliati alla lega.

Una vittoria netta per 2-0 contro i Gunners eSports, con protagonista l'allenatore-giocatore Luca Linarello. Ma non solo, perchè i player di Stay sono impegnati su altri due fronti: la Vsl eSerie A e la Fvpa eSerie C1. Nella prima competizione oltre ad occupare il sesto posto, possono anche vantare un traguardo di tutto rispetto, avendo raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia Vsl. Nel secondo torneo invece, dopo la vittoria di ieri sera nello scontro diretto, attualmente occupano il gradino più basso del podio.

Per restare aggiornati sui progressi della squadra è possibile seguire i canali social di Instagram e di Twitch, dove vengono anche trasmesse le dirette in streaming delle partite (stasera la seconda giornata della eSerie C). Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il futuro del calcio virtuale monferrino è tutto nelle mani dei giallorossi.