Pd: "Il Palafiere ideale per le vaccinazioni"

CASALE - Oggi al centro vaccinale di Casale ci sono stati disservizi: è rimasto chiuso nonostante molti presenti per sottoporsi alla vaccinazione come da appuntamento. Sul tema è intervenuto il Pd Casalese: «Come se non fosse bastato lo stop nei giorni scorsi, dovuto alla sospensione in via precauzionale del vaccino Astrazeneca. A fronte di queste informazioni, come gruppo consigliare presenteremo a breve una mozione per poter capire bene cosa sia accaduto e cosa non abbia funzionato nell’organizzazione. Ma il problema non riguarda solo la giornata odierna: continuiamo a ritenere che serva attrezzare subito (e siamo già in ritardo) un centro vaccinale in una sede diversa da quella ospedaliera, facilmente raggiungibile e dove sia possibile avviare sette giorni su sette e in tutte le ore del giorno una vaccinazione a tappeto della popolazione. Quando le dosi di vaccino arriveranno e saranno disponibili non possiamo farci trovare impreparati. Il Palafiere “Riccardo Coppo” è sicuramente adatto a questo scopo. Molte altre realtà si sono attrezzate o lo stanno facendo per avere un hub apposta per le vaccinazioni. A Casale cosa si aspetta ancora?».

In merito, in serata, la comunicazione del sindaco: Il Palafiere sarà sede di centro vaccini.