I ragazzi del Leardi a lezione con i docenti del PoliTo

CASALE - Nell’ottica dell’orientamento universitario, gli studenti e le studentesse della 5° A Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’istituto Leardi di Casale hanno recentemente partecipato al ciclo di incontri online organizzato dai docenti universitari del Politecnico di Torino: il percorso è stato incentrato sui temi di stretta attualità nel settore, come la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la mobilità, il consumo di suolo, la protezione del patrimonio architettonico e artistico.

Il corso di laurea triennale in ‘Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale’ della facoltà di Architettura si propone di formare l’innovativa figura del pianificatore territoriale, un professionista specializzato nel governo e nella gestione del territorio. Si tratta di un sapere specialistico e una declinazione innovativa dell’architetto: saprà sfruttare al meglio le potenzialità di un territorio, valutarne i rischi idrogeologici e le fragilità e superare le contraddizioni che riguardano l’ambiente urbano.

«In totale, ci sono stati tre appuntamenti virtuali in cui gli studenti hanno potuto partecipare a ‘lezioni campione’ di questa facoltà che costituisce un appassionante sbocco per il corso di studi dei geometri» racconta la professoressa Laura Catalano, docente referente dell’iniziativa.

Gli incontri sono stati apprezzati dagli studenti. Irene Ferro della 5aA Cat: «Visto che il prossimo passo da compiere per noi alunni dell’ultimo anno sarà scegliere un eventuale corso di laurea, questo tipo di esperienza ci ha aiutato a comprendere il settore dell'urbanistica ambientale e a diminuire eventuali dubbi sulla scelta tra i diversi ambiti di specializzazione. Le tre video-lezioni hanno inoltre permesso a noi futuri geometri di conoscere meglio le correlazioni tra i diversi settori della progettazione a scala urbana e territoriale».

Soddisfatta anche la compagna Linda Negri: «La laurea in pianificazione urbanistica permette di imparare ad organizzare al meglio il territorio rispettando l’ambiente circostante sia dal punto di vista teorico che operativo e permette inoltre di integrare la formazione attraverso corsi di studio e di lavoro all’estero. Questo corso di laurea è perfetto per chi possiede un diploma di geometra ed è interessato al tema dall’ambiente, perché forma un esperto del territorio in grado di progettare a livello territoriale, paesaggistico, urbanistico e ambientale».