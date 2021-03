Le panchine di Mirabello? Ristrutturate grazie al cuore dei cittadini

MIRABELLO - Mirabello Monferrato rinnova e abbellisce il proprio arredo urbano grazie a una iniziativa di volontariato popolare intensamente condivisa con associazioni e cittadini, denominata 'The Big Heart Bench'.

Il progetto, pur richiamando nel nome le “panchine giganti” in crescente diffusione sul territorio monferrino, ha avuto in realtà una finalità differente e più attinente al contesto urbano del paese, ovvero il restyling delle 16 panchine di piazza Libertà, tradizionale meta di frequentazione dei mirabellesi, in particolare gli anziani. Un rinnovo pensato e realizzato in chiave creativa, che ha visto le panchine rifatte e tinteggiate con varietà di colori e di gradevoli illustrazioni floreali.

Tutto parte da un’iniziativa dei consiglieri comunali Natascia Bellio e Aurelio Carrer che hanno pensato a una modalità di sensibilizzazione verso un bene di interesse collettivo: le panchine della piazza, sul modello di una ‘gara di solidarietà’ aperta a tutti. È nata così l’idea di una raccolta fondi promossa dalla Pro Loco, a contributo minimo di 5 euro, con la partecipazione di Vespa Club, Moto Club, il Gruppo Alpini, il Ferrari Club, l'AMMP e il comitato Don Pietro Ricaldone che hanno aderito al progetto collaborando alla raccolta. Il ricavato è stato destinato all’acquisto del materiale (legno, vernici) necessario alla seconda parte del progetto, quella della manodopera di realizzazione.

Anche in questa fase la risposta dei volontari mirabellesi ha prodotto un risultato di tutto rilievo: a partire dal contributo volontario degli stessi consiglieri per la tinteggiatura, proseguendo con il portatarga in ferro realizzato dall’artigiano Alessandro Quartaroli Fava e con la riparazione della struttura delle panchine rotte da parte di Giuseppe Provera, per finire con la giovane Anna Garbarino, studentessa dell'istituto d'arte ‘Cellini’ di Valenza, che insieme alla mamma si è occupata delle decorazioni artistiche delle panchine a tema floreale.

«Attraverso questo progetto ogni cittadino ha potuto contribuire per rendere la piazza del paese unica. La piazza di Mirabello così facendo non solo si colora ma diventa soprattutto un esempio di collaborazione» è il commento del sindaco Marco Ricaldone e dei consiglieri Bellio e Carrer.