Consiglio di Popolo e Terranova: a buon fine i lavori di manutenzione

CASALE POPOLO – A due mesi dall’insediamento il consiglio di partecipazione di Popolo e Terranova ha eseguito, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, a portare a termine alcuni interventi di routine nelle due frazioni.

A Popolo sono stati infatti ripristinati alcuni cartelli di segnaletica e del manto stradale. Un’altra possibilità da valutare è quella di spostare la fermata del bus situata sulla strada statale 31 Bis di Cantone. Inoltre, nei giorni scorsi sono stati tagliati i rami degli alberi nella piazza principale di fronte alla chiesa. Nell’ottica di migliorare l’illuminazione dell’area e di sistemare le telecamere attualmente non funzionanti. Sempre nella piazza verrà completata la recinzione del monumento ai caduti, ripristinando la parte esistente.

A Terranova, invece, è stata rivolta particolare attenzione alla pulizia dell’area ex scuola comunale con relativa derattizzazione, in attesa che venga demolito l’intero stabile. Anche in questo caso è prevista la manutenzione del monumento ai caduti adiacente alla chiesa.

La piazza dell'ex scuola di Terranova

In entrambe le frazioni sono state ravvisate discariche abusive di materiali inerti e ingombranti per i quali è stato richiesto l’intervento degli organi competenti.

Si ricorda agli abitanti delle due zone che potranno comunicare con il consiglio attraverso delle cassette (messe a disposizione nella Farmacia a Popolo e nel Negozio di Alimentari a Terranova ), tramite email ( popolo.terranova@gmail.com) e anche su Facebook (Consiglio di Partecipazione 8 – Popolo/Terranova). I componenti sono Katia Veronese (presidente), Lucia Lodi (segretario), Natalino Amisano e Gianni Baldin, con il coordinatore e consigliere Vincenzo Miceli.