Crisi Cerutti. Il tribunale prende tempo: "Situazione disperata"

VERCELLI - È terminato da pochi minuti l'incontro in tribunale a Vercelli sulla crisi Cerutti, all'indomani della formale apertura dei tavoli al Mise e al ministero del Lavoro. All'uscita dal Palazzo di Giustizia sulla richiesta di ammortizzatori sociali per i quasi 300 lavoratori del gruppo riferisce Maurizio Cantello di Fiom-Cgil: "Le due giudici si sono prese due giorni di tempo per conferire con la presidente Michela Tamagnone. La situazione è e rimane disperata ma andremo comunque avanti".