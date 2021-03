Casale scende in piazza contro la chiusura delle scuole

CASALE - Il mondo della scuola casalese è tornato a manifestare per richiedere il riorno alle lezioni in presenza. Lo ha fatto con l'evento organizzato da #latuavoceperlascuola in piazza Mazzini.

Insegnanti, studenti e genitori uniti in un metaforico abbraccio per dire all'unisono che La Dad non potrà mai sostituire la scuola. Una grande lezione all'aperto con diversi interventi, momenti di svago per i più piccoli e anche un piccolo spettacolo circense organizzato dal Laboratorio Artistico di Circo.