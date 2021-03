Il Pd: "Sulla Cerutti subito il tavolo al Mise"

CASALE - Il Partito Democratico del Piemonte attraverso il segretario Paolo Furia con le rappresentanze dem di Vercelli e Casale (Michele Gaietta, segretario Vercellese, Alessandro Portinaro, coordinatore Casale, Luca Gioanola, capogruppo Casale e Alberto Fragapane, capogruppo Vercelli) intervengono congiuntamente sulla questione Cerutti per chiedere la rapida convocazione del tavolo interministeriale al Mise: «Siamo in attesa di conoscere la decisione del Tribunale di Vercelli quanto alla disponibilità di richiedere la cassa Covid per i lavoratori della Cerutti. Purtroppo il rischio che l'azienda non ritenga di essere nelle condizioni di chiedere la cassa e finanziare il tfr è alto. In assenza di novità, è possibile che la crisi non si risolva verso il meglio. Ma una novità può e deve venire dal Ministero dello Sviluppo Economico: l'attivazione immediata di un tavolo interministeriale che coinvolga rapidamente gli investitori che avevano manifestato interesse per il recupero dell'azienda potrebbe convincere la gestione a non licenziare i lavoratori e a chiedere la cassa covid. Per questo invitiamo con forza le istituzioni preposte a dare un segnale immediato in tal senso: oggi, non domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi».