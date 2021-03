Costanza Zavanone: «In tempo di Covid anche il Decameron diventa attuale»

VALENZA - Si chiama "In viaggio con il Decameron - storie di donne" l'ultimo lavoro di Costanza Zavanone, insegnante ed ex vicesindaco di Valenza.

«Durante questo anno difficile, fatto di isolamento e lunghe giornate chiusi in casa - racconta la Zavanone - ho finalmente trovato il tempo di avviare un progetto che avevo in mente da molto: tradurre alcune novelle del famoso testo di Boccaccio. L’obiettivo è stato quello di rimanere quanto più possibile aderente al testo».

In attesa di poter racchiudere le traduzioni in un libro, la professoressa ha avviato un'iniziativa trasversale per poter avvicinare sempre più persone alle "letture" dei grandi classici. Già da oggi - lunedì 29 marzo - infatti verranno pubblicati diversi contenuti sul sito internet e sul canale Youtube del progetto. In particolare la Zavanone ha lavorato ad una serie di video di dieci/quindici minuti in cui verranno lette le trenta traduzioni già prodotte con una breve introduzione al testo. A questo si aggiunge inoltre la creazione di un podcast che tratterà le stesse tematiche.

Protagoniste indiscusse del progetto, inoltre, saranno proprio le donne. «Sono al centro di tutta la narrazione del Boccaccio. La loro condizione è essenziale nel testo e ci aiuta a interrogarci anche sull’oggi. Anche per questo la modalità di lettura che ho impostato non è solo “letteraria”, ma è di tipo politico sociale. D’altronde, parafrasando Calvino, per poter leggere i classici si deve stabilire “da dove” li si sta leggendo, altrimenti libro e lettore si perdono in una nuvola senza tempo. Inoltre anche la società di oggi, in sofferenza per la pandemia e le sue conseguenze economiche, può trovare nella lettura e nella narrazione del passato le risposte per affrontare il futuro».