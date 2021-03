Crisi Cerutti: domani manifestazione statica alla rotonda di Oltreponte

CASALE - Domattina, mercoledì dalle 10 alle 12, la protesta dei lavoratori della Cerutti si sposterà nuovamente dai cancelli dello stabilimento di via Adam (dove da oltre un mese prosegue il presidio). I dipendenti dello storico marchio manifesteranno in forma statica in corrispondenza della rotatoria di Oltreponte, detta appunto 'Rotonda Cerutti', la prima che si incontra provenendo dal centro città, all'intersezione tra strada Vecchia Torino, Vecchia Vercelli e, appunto, via Adam.

Intanto dalle giudici non è ancora arrivata alcuna risposta alla richiesta di nuovi ammortizzatori sociali ma, nell'ambiente, inizia a serpeggiare pessimismo.