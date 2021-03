Leardi: numerose iniziative per ricordare il Sommo Poeta

CASALE - In occasione del Dantedì - ricorrenza nazionale che dallo scorso anno cade il 25 marzo, data simbolica in cui secondo gli studiosi è iniziato il viaggio nell'aldilà del Sommo Poeta - l'Istituto Leardi ha voluto organizzare una serie di iniziative per promuovere i luoghi, l’opera e i valori di Dante.

Tra i tanti temi toccati le classi 3°A Cat e del 2° segmento serale Afm si sono concentrate sul significato di libertà, cimentandosi anche nella realizzazione di un filmato originale con la lettura di parte della Divina Commedia. A parlare di indifferenza invece gli alunni della 4° Afm; mentre le classi quinte Grafico, Turismo e Cat e il I segmento serale hanno riletto le pagine del celebre “Canto di Ulisse”. La 3°B Agrario del Luparia, la 2°A Turismo e la 2°A Liceo artistico Angelo Morbelli invece hanno partecipato a una visita guidata virtuale per le vie di Ravenna, ultima città che ospitò Dante in esilio.

In comune tra loro tutti questi progetti hanno il desiderio di far rivivere un testo cardine della letteratura italiana, così da far comprendere alle nuove generazioni che Dante è attuale e può ancora insegnare molto.